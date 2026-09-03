Gurugram News: पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एचपीवी टीकाकरण जागरूकता सत्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:50 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:50 PM IST
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फर्रुखनगर। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय मोहम्मदपुर में मानव पैपिलोमा विषाणु (एचपीवी) टीके को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। छात्राओं को एचपीवी संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी गई। सत्र में सीएचसी फर्रुखनगर की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णा मलिक, पीएचसी पातली की डॉ. तमन्ना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने भाग लिया। विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य पवन कुमार सहित शिक्षकों ने सहयोग किया। अंत में छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। संवाद
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