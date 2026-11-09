होमगार्ड ने जबरन मांगा दिवाली उपहार: पूरा मामला कार में लगे डैशकैम में हुआ रिकॉर्ड, केस दर्ज; आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक होमगार्ड जवान को जबरन दिवाली उपहार मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सिग्नेचर टॉवर के पास हुई। पूरा मामला कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया था।

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होमगार्ड जवान ने एक कार चालक को रोका और दिवाली की शुभकामनाएं दीं। जब चालक ने भी शुभकामनाएं दीं, तो जवान ने "सूखी दिवाली" कहकर नकद रुपये मांगे। चालक ने बटुआ न होने की बात कही। इस पर होमगार्ड जवान ने कार की खिड़की खोलकर अंदर रखी उपहार टोकरी भी जांची। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी होमगार्ड जवान के खिलाफ डीएलएफ फेज-3 थाना में जबरन वसूली की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ऐसे मामलों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाकर कार्रवाई कर रही है।आरोपी होमगार्ड जवान का नाम ओमकार है। यह मामला शंकर चौक उद्योग विहार के पास सामने आया था। डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।