Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Home guard in Gurugram caught on camera demanding a Diwali gift

होमगार्ड ने जबरन मांगा दिवाली उपहार: पूरा मामला कार में लगे डैशकैम में हुआ रिकॉर्ड, केस दर्ज; आरोपी गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 07:02 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Mon, 09 Nov 2026 07:02 PM IST
सार

होमगार्ड जवान ओमकार को जबरन दिवाली उपहार और नकद रुपये मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना सिग्नेचर टॉवर के पास डैशकैम में रिकॉर्ड हुई थी।

विज्ञापन
Home guard in Gurugram caught on camera demanding a Diwali gift
होमगार्ड पर वसूली के आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुग्राम में एक होमगार्ड जवान को जबरन दिवाली उपहार मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सिग्नेचर टॉवर के पास हुई। पूरा मामला कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया था।

विज्ञापन




होमगार्ड जवान ने एक कार चालक को रोका और दिवाली की शुभकामनाएं दीं। जब चालक ने भी शुभकामनाएं दीं, तो जवान ने "सूखी दिवाली" कहकर नकद रुपये मांगे। चालक ने बटुआ न होने की बात कही। इस पर होमगार्ड जवान ने कार की खिड़की खोलकर अंदर रखी उपहार टोकरी भी जांची। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी होमगार्ड जवान के खिलाफ डीएलएफ फेज-3 थाना में जबरन वसूली की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ऐसे मामलों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाकर कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन


आरोपी होमगार्ड गिरफ्तार
आरोपी होमगार्ड जवान का नाम ओमकार है। यह मामला शंकर चौक उद्योग विहार के पास सामने आया था। डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed