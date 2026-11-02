ट्रंप टावर्स में हाउस अरेस्ट!: लिफ्ट बटन बंद करने का आरोप, परिवार का मेहमानों, डिलीवरी और सामान रोकने का दावा

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इसके अलावा मेहमानों, डिलीवरी एजेंटों, निजी वाहनों और घरेलू सामान की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो और शिकायत साझा की। मामला वायरल होने के बाद तकनीकी कर्मचारियों ने लिफ्ट की सुविधा बहाल कर दी। विज्ञापन



वरुण सुहाग ने एक नवंबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा कर बताया कि उन्होंने 27 अगस्त को फ्लैट का कब्जा लिया था। 30 अक्टूबर को घर में फर्नीचर और अन्य सामान शिफ्ट करने के दौरान विवाद शुरू हुआ। उनका आरोप है कि इसके बाद बिल्डर एम3एम और प्रबंधन की ओर से उनके परिवार की आवाजाही में बाधा डाली जाने लगी। इसके अलावा मेहमानों, डिलीवरी एजेंटों, निजी वाहनों और घरेलू सामान की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो और शिकायत साझा की। मामला वायरल होने के बाद तकनीकी कर्मचारियों ने लिफ्ट की सुविधा बहाल कर दी।वरुण सुहाग ने एक नवंबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा कर बताया कि उन्होंने 27 अगस्त को फ्लैट का कब्जा लिया था। 30 अक्टूबर को घर में फर्नीचर और अन्य सामान शिफ्ट करने के दौरान विवाद शुरू हुआ। उनका आरोप है कि इसके बाद बिल्डर एम3एम और प्रबंधन की ओर से उनके परिवार की आवाजाही में बाधा डाली जाने लगी। विज्ञापन विज्ञापन गुरुग्राम शहर के सेक्टर-65 स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना ट्रंप टावर्स में रहने वाले एक परिवार ने बिल्डर और प्रबंधन पर उन्हें अपने ही घर में कैद करने जैसे हालात पैदा करने का आरोप लगाया है। 36वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 36सी के मालिक वरुण सुहाग ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने उनके फ्लोर पर लिफ्ट का कॉल बटन बंद कर दिया।

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हर बार लिफ्ट के लिए हेल्पडेस्क को करना पड़ता था फोन

सुहाग के मुताबिक, उनके फ्लोर का लिफ्ट कॉल बटन निष्क्रिय कर दिया गया था। ऐसे में लिफ्ट बुलाने के लिए हर बार हेल्पडेस्क से संपर्क करना पड़ता था। इसके बाद भी लिफ्ट आने में 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर आने वाले मेहमानों, डिलीवरी एजेंटों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। यहां तक कि निजी वाहन और घरेलू सामान ले जाने में भी परेशानी खड़ी की गई।

मां दिल की मरीज, घर में एक साल का बच्चा

सुहाग ने अपनी शिकायत में परिवार की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि उनके साथ बुजुर्ग मां रहती हैं, जो दिल की मरीज हैं। इसके अलावा घर में एक साल का बच्चा भी है।



ऐसे में आपात स्थिति में लिफ्ट उपलब्ध नहीं होने से परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर परेशानी हो सकती है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस और गुरुग्राम पुलिस को भी सोशल मीडिया पोस्ट में टैग कर हस्तक्षेप की मांग की।

सोशल मीडिया पर मामला उछलने के बाद बहाल हुई लिफ्ट

सुहाग ने सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट के जरिये बताया कि मामला सामने आने और लोगों की प्रतिक्रिया के बाद बिल्डर की ओर से तकनीकी कर्मचारियों को भेजा गया और लिफ्ट की सुविधा दोबारा चालू कर दी गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को केवल लिफ्ट चालू कराकर भुलाया नहीं जा सकता।



