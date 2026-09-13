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गुरुग्राम में डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारी तेज: सोमवार को सहमति पर होगा विचार, देर रात तक चली बैठकें

Sun, 13 Sep 2026 06:56 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 13 Sep 2026 06:56 PM IST
सार

गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। अदालत के निर्देश के बाद सोमवार को सहमति पर विचार होगा। शनिवार देर रात तक बैठकों का दौर चला और निगम ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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Gurugram Municipal Corporation to soon get a Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor
गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की राह साफ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम नगर निगम सदन को जल्द ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। इन पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया अदालत में एक याचिका के बाद तेज हो गई है। सोमवार को 11 बजे आपसी सहमति पर होगा विचार। शनिवार देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। नगर निगम की ओर से चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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संगठन की ओर से राव इन्द्रजीत गुट और राव नरबीर सिंह गुट से एक-एक व्यक्ति पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार रात 11 बजे तक इन पदों को लेकर बैठकों का लंबा दौर चला। नगर निगम ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन पदों के लिए चुनाव एक साल पहले हुआ था। हालांकि, अदालत में दायर याचिका के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब अदालत के निर्देश के बाद चुनाव कराने की राह साफ हो गई है।
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चुनाव की पृष्ठभूमि और तैयारियां
नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद एक साल से खाली थे। इन पदों के लिए चुनाव पिछले वर्ष ही संपन्न हो गए थे। हालांकि, एक कानूनी चुनौती के कारण परिणाम घोषित नहीं किए जा सके थे। अब अदालत के हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। निगम प्रशासन ने चुनाव संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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