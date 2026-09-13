गुरुग्राम में डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारी तेज: सोमवार को सहमति पर होगा विचार, देर रात तक चली बैठकें

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संगठन की ओर से राव इन्द्रजीत गुट और राव नरबीर सिंह गुट से एक-एक व्यक्ति पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार रात 11 बजे तक इन पदों को लेकर बैठकों का लंबा दौर चला। नगर निगम ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन पदों के लिए चुनाव एक साल पहले हुआ था। हालांकि, अदालत में दायर याचिका के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब अदालत के निर्देश के बाद चुनाव कराने की राह साफ हो गई है।नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद एक साल से खाली थे। इन पदों के लिए चुनाव पिछले वर्ष ही संपन्न हो गए थे। हालांकि, एक कानूनी चुनौती के कारण परिणाम घोषित नहीं किए जा सके थे। अब अदालत के हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। निगम प्रशासन ने चुनाव संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।