गुरुग्राम: नगर निगम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़ंकप; 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से भेजा ई-मेल
गुरुग्राम में नगर निगम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई थी। पूरे परिसर में अचानक हड़कंप मच गया।
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गुरुग्राम नगर निगम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के जरिये दी गई है। धमकी भरा मेल सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर मिला। इसमें दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर कार्यालय को उड़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद, पूरा नगर निगम कार्यालय खाली करवाया गया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि बीती 31 जुलाई को भी गुरुग्राम में बम की एक धमकी मिली थी। कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई थी। सूचना मिलते ही बम और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल की थी। मिली जानकारी के मुताबिक, खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से धमकी दी गई है।