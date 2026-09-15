गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: 'लड़का पीछा कर रहा था', हरियाणा महिला आयोग से बोली पीड़िता; आरोपी के वकील का ये दावा

Palwal, Haryana: On Gurugram Hit-and-run incident, accused Kalyan Baisla’s family lawyer, Advocate Naveen Baisla says, "This is simply a case of an accident. They were riders, and they were provoking my friend. Sometimes they would gesture as if asking him to race. When he… pic.twitter.com/mjdkfmi9ap — IANS (@ians_india) September 15, 2026

सिया के भाई ने पुलिस की त्वरित प्राथमिकी और तेज जांच के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील उसका बचाव करने के लिए कई दावे कर रहे हैं। वकील का कहना है कि यह सब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने के लिए किया गया था। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि टक्कर अनजाने में हुई थी। सिया के भाई ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह सच में दुर्घटना होती, तो व्यक्ति रुकता।आरोपी कल्याण बैसला के परिवार के वकील एडवोकेट नवीन बैसला ने कहा कि यह बस एक एक्सीडेंट का मामला है। वे बाइक सवार थे और वे मेरे दोस्त को उकसा रहे थे। कभी-कभी वे ऐसे इशारे करते थे, जैसे उसे रेस लगाने के लिए कह रहे हों। जब उसने आगे बढ़ने के लिए कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, तो उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। आगे एक यू-टर्न आया और कार बाइक से टकरा गई। इस मामले में और कुछ नहीं है।