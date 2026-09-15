गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: 'लड़का पीछा कर रहा था', हरियाणा महिला आयोग से बोली पीड़िता; आरोपी के वकील का ये दावा
गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि पीड़िता सिया के भाई और आरोपी के वकील का बयान भी सामने आ गया है।
विस्तार
गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता शिवानी ने उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज कर आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा महिला आयोग ने लिया संज्ञान
पीड़िता शिवानी ने उषा प्रियदर्शिनी को बताया कि लड़का काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। वह उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। शिवानी खुद को बचाने के लिए सीधी जा रही थी। इसी दौरान उसने लड़के को टक्कर मार दी। उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि इस घटना में शिवानी की जान भी जा सकती थी। आयोग ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है।
#WATCH पंचकूला, हरियाणा। गुरुग्राम गोल्फ़ कोर्स हादसे के संबंध में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने कहा, "...मैंने शिवानी से बात की और तब उन्होंने बताया कि वो लड़का काफी देर से उसका पीछा कर रहा था और कुछ परेशानी खड़ी करने की कोशिश में था। लड़की खुद को बचाते… pic.twitter.com/noBmi4jzkL
विज्ञापनविज्ञापन— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2026
वहीं हरियाणा महिला आयोग ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। पुलिस को इस मामले में कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवानी के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा लगाई है।
गुरुग्राम गोल्फ़ कोर्स एक्सीडेंट मामले में पीड़िता सिया के भाई ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। सिया के भाई ने बताया कि उनकी बहन ने अपना पूरा बयान दर्ज कराया है। यह बयान परिवार के सदस्यों की गैरमौजूदगी में निजी तौर पर रिकॉर्ड किया गया। सिया ने घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है।
#WATCH | Gurugram's Golf Course accident case | Delhi: On the arrest of the accused, the brother of the victim Sia, says, "She has recorded her full statement; she did this privately, without the presence of their family members, and also recorded a video... The police have… pic.twitter.com/Z3fYpBb1Yn— ANI (@ANI) September 15, 2026
सिया के भाई ने पुलिस की त्वरित प्राथमिकी और तेज जांच के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील उसका बचाव करने के लिए कई दावे कर रहे हैं। वकील का कहना है कि यह सब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने के लिए किया गया था। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि टक्कर अनजाने में हुई थी। सिया के भाई ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह सच में दुर्घटना होती, तो व्यक्ति रुकता।
Palwal, Haryana: On Gurugram Hit-and-run incident, accused Kalyan Baisla’s family lawyer, Advocate Naveen Baisla says, "This is simply a case of an accident. They were riders, and they were provoking my friend. Sometimes they would gesture as if asking him to race. When he… pic.twitter.com/mjdkfmi9ap— IANS (@ians_india) September 15, 2026
आरोपी के वकील का दावा, ये हिट एंड रन केस नहीं
आरोपी कल्याण बैसला के परिवार के वकील एडवोकेट नवीन बैसला ने कहा कि यह बस एक एक्सीडेंट का मामला है। वे बाइक सवार थे और वे मेरे दोस्त को उकसा रहे थे। कभी-कभी वे ऐसे इशारे करते थे, जैसे उसे रेस लगाने के लिए कह रहे हों। जब उसने आगे बढ़ने के लिए कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, तो उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। आगे एक यू-टर्न आया और कार बाइक से टकरा गई। इस मामले में और कुछ नहीं है।