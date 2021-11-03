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Gurugram News: सुपर ओवर में रोहतक को हराकर गुरुग्राम बना राज्य चैंपियन

Sat, 12 Sep 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:37 AM IST
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Gurugram becomes state champion after defeating Rohtak in the Super Over.
59वीं राज्य स्तरीय स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन
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अभिराज वशिष्ठ ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दिलाई जीत



संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। जिले की टीम ने 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में रोहतक को सुपर ओवर में हराकर राज्य चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। गुरुग्राम में खेले गए 15 ओवर के फाइनल में निर्धारित ओवरों के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ।



सुपर ओवर में रोहतक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरुग्राम के सामने नौ रन का लक्ष्य रखा। छोटे लक्ष्य के बावजूद मुकाबले में दबाव काफी अधिक रहा। गुरुग्राम की ओर से कप्तान नमन जैन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सुपर ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर अभिराज वशिष्ठ ने चौका जड़कर गुरुग्राम को यादगार जीत दिला दी।
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कप्तान नमन जैन की अगुवाई में गुरुग्राम की टीम ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में मिली जीत को टीम की एकजुटता, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का परिणाम माना जा रहा है। खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों और टीम से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल रहा।
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प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में एईओ जगदीश अहलावत, पदमजीत शेरावत और जीएमडीए के टाउन प्लानर वेद प्रकाश शेरावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी और भविष्य में भी इसी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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