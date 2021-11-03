Gurugram News: अंडर-17 में बेटियों ने जीता टेबल टेनिस का खिताब

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। अंडर-17 बालिका टेबल टेनिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पीएसपीबी की टीम को फाइनल मुकाबले में हराया। इस जीत के साथ गुरुग्राम की टीम ने प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में गुरुग्राम की खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही अच्छा खेल दिखाया और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर 2-0 से जीत हासिल की।मुकाबले के दौरान गुरुग्राम की खिलाड़ियों ने एक-दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाया। खिलाड़ियों ने हर अंक के लिए मेहनत की और दबाव के बीच भी अपना धैर्य बनाए रखा। टीम के खिलाड़ियों ने आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। पीएसपीबी की टीम ने भी मुकाबले में कड़ी चुनौती दी, लेकिन गुरुग्राम की खिलाड़ियों ने बेहतर खेल के दम पर जीत हासिल कर ली।इस उपलब्धि के बाद खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और जिला शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। जिला शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी एईओ जगदीश अहलावत ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने मेहनत और अनुशासन के साथ खेलते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जीत से जिले के दूसरे विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विभाग की ओर से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर देने पर ध्यान दिया जा रहा है।खिताब जीतने के बाद खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी खुशी जताई। खिलाड़ियों ने बताया कि फाइनल के लिए टीम ने पहले से पूरी तैयारी की थी। सभी खिलाड़ियों ने एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।