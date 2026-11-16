Gurugram News: कथा की संगीतमय प्रस्तुति दी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। निराला एस्टेट रेजिडेंसी में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथावाचक कृष्ण चंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। भजनों और संगीतमय कथा से माहौल भक्तिमय हो गया। सोसाइटी के निवासी परिवार के साथ कथा सुनने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से कथा का श्रवण किया और भगवान का स्मरण किया।