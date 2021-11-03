Gurugram News: रोमांचक मैच में गेम चेंजर विजयी

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गुरुग्राम। लोटस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर मंगलवार को गेम चेंजर की टीम ने सुपर स्कवाड की टीम को 2 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर सुपर स्कवाड की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गेम चेंजर की टीम ने 20 ओवर में 161 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर स्कवाड की टीम 159 रन ही बना सकी। गेम चेंजर की ओर से गर्वित को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और हर्षित को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद