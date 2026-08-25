फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Free EV registration begins in Gurugram; buyers to benefit by lakhs of rupees.

Gurugram News: गुरुग्राम में ईवी का मुफ्त पंजीकरण शुरू, खरीदारों को लाखों रुपये का लाभ

Tue, 25 Aug 2026 11:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Free EV registration begins in Gurugram; buyers to benefit by lakhs of rupees.
30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ
विज्ञापन



गुरुग्राम और बादशाहपुर में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही जिले में ई-वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है। 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ होने से खरीदारों को पंजीकरण के समय हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की सीधी राहत मिल रही है।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई कर छूट नीति 21 अगस्त से लागू हुई है।
विज्ञापन

डीसी ने बताया कि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। डीसी ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ रही है। कर छूट से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला ने बताया कि इस कर छूट योजना का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा, जिन्हें हरियाणा में खरीदा और पंजीकृत किया गया है। दूसरे राज्यों से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस योजना के तहत मोटर वाहन कर में छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने वाहन खरीदारों से खरीदारी से पहले योजना की पात्रता और नियमों की जानकारी लेने की अपील की।



लोगों की प्रतिक्रिया
गुरुग्राम निवासी विक्रांत ने ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार वाहन पर 2 लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर देय था, जिसे नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह माफ कर दिया गया। विक्रांत ने कहा कि मोटर वाहन कर में इतनी बड़ी छूट मिलने से उन्हें काफी आर्थिक राहत मिली है। बादशाहपुर उपमंडल निवासी राशिल गोयल ने भी ईवी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर की पूरी छूट मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed