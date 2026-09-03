Gurugram News: एक महीने तक मुफ्त डायलिसिस की मिलेगी सुविधा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:31 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:31 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित रोटरी ब्लड बैंक के डायलिसिस सेंटर में मरीजों को एक महीने तक मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके लिए रोटेरियन पवन सपरा और विभा सपरा ने बेटी के जन्मदिन के अवसर पर सेंटर को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इस राशि का उपयोग मरीजों की डायलिसिस कराने में किया जाएगा। इस दौरान रोटरी टीम के सदस्यों को टी-शर्ट भी दिया गया। संवाद
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