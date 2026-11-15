गुरुग्राम में लग रही थी 'धर्मांतरण की पाठशाला': नेपाल, मणिपुर-मिजोरम की महिलाएं गिरफ्तार, निशाने पर थे ये लोग

पूछताछ में आरोपी महिलाओं ने किया खुलासा

पुलिस द्वारा आरोपी महिलाओं से पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला ललनपुई एक निजी कंपनी में एचआर पद पर कार्य करती है, आरोपी महिला अशमिता चाहार एक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए स्वयं सेविका के रूप कार्यरत है। आरोपी महिला राजकुमारी चाओबा सिंह एक निजी कंपनी में लीड एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है और आरोपी महिला सुमन कुमार ने पिछले वर्ष ही स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और अभी बी.एड. के लिए तैयारी कर रही है। उक्त सभी महिलाएं करीब एक साल से शनिवार के दिन दिल्ली से गुरुग्राम में आकर बच्चों को शिक्षा व खाने-पीने की वस्तुएं देने के नाम पर निजी पाठशाला संचालित करते हुए उन्हें ईसाई धर्म अपनाने की प्रेरणा दे रही थीं।