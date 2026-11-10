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फॉलोअप : पटाखे जलाने के विवाद में ईंट मारकर हत्या, नाबालिग आरोपी काबू

Tue, 10 Nov 2026 08:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:26 PM IST
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Follow-up: Murder committed by striking with a brick during a dispute over bursting firecrackers; minor accused apprehended.
- मनोहर नगर में रविवार रात हुई थी 29 वर्षीय मिथुन की हत्या, छत से फेंकी थी ईंट
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गुरुग्राम। पटाखे जलाने के विवाद में छत से ईंट फेंककर युवक की हत्या करने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मंगलवार को वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी ने चौथी मंजिल से ईंट फेंकी थी, जो गली में खड़े मिथुन के सिर पर लगी थी।

रविवार रात मनोहर नगर की गली नंबर सात में मिथुन के सिर पर पत्थर लगने से गंभीर चोट आई थी। अर्जुन नगर निवासी मिथुन कुमार (29) रात करीब 9:30 बजे परिचित से मिलने गया था। रात करीब 11 बजे परिजनों को घटना की सूचना मिली। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां से दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि चार मंजिला मकान की छत से ईंट फेंकी गई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर सोमवार को न्यू कॉलोनी थाने में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चौथी मंजिल पर पटाखे जला रहा था, जबकि मिथुन गली में पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में उसने ईंट फेंक दी। ब्यूरो
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