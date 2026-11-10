फॉलोअप : दिवाली गिफ्ट के नाम पर वसूली करने वाले होमगार्ड को जमानत

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गुरुग्राम। दिवाली पर वाहन चालक से जबरन गिफ्ट मांगने के आरोपी होमगार्ड जवान ओमकार को मंगलवार को अदालत से जमानत मिल गई। नूंह निवासी ओमकार पिछले 14 वर्षों से होमगार्ड के तौर पर सेवाएं दे रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शिकायत पर डीएलएफ फेज-3 थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। घटना सात नवंबर को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शंकर चौक के पास हुई थी। ड्यूटी के दौरान ओमकार ने कार रुकवाकर चालक से दिवाली की शुभकामनाएं देने के बाद नकदी मांगी। नकदी नहीं होने पर उसने कार की खिड़की खुलवाकर अंदर रखे गिफ्ट हैंपर भी चेक किए। पूरी घटना कार के डैशकैम में कैद हो गई थी। चालक ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद मामला सामने आया। ब्यूरो

- डैशकैम में कैद हुई थी घटना, चालक से नकदी मांगने के बाद गिफ्ट हैंपर भी चेक किए