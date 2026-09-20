Gurugram News: अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोग घायल

गुरुग्राम। बार गुर्जर गांव में शनिवार दोपहर बेकाबू सेंट्रो कार ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हो गए। चकरपुर निवासी दिल कुमार पांडे ने पुलिस को बताया कि वह साउथ कोरिया निवासी महिला जसमि पार्क को किया कार से क्लासिक गोल्फ आईटीसी ग्रैंड भारत होटल ले जा रहे थे। गांव के पास तावडू की ओर से आई सेंट्रो ने उनकी कार में टक्कर मार दी। कार खेत में उतर गई। इसके बाद सेंट्रो ने आल्टो और टोयोटा हाईराइडर को भी टक्कर मार दी। चारों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।वहीं, सेक्टर-36 में एवीएल सोसायटी के पास द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गया। हादसे में कैंटर का क्लीनर घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पहचान नहीं हो सकी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सेक्टर-37 थाना पुलिस जांच कर रही है। संवाद