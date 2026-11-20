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तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 300 से अधिक दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पांच दिन बाद शुक्रवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 315 दर्ज किया गया। इससे पहले बीते शनिवार को शहर का एक्यूआई 340 तक पहुंच गया था, लेकिन बीते रविवार को इसमें गिरावट आई और यह 296 पर आ गया था। इसके बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को चार में से तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 300 से अधिक दर्ज किया गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार, सेक्टर-51 में सबसे अधिक 343 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं ग्वाल पहाड़ी में 305 और विकास सदन में 306 एक्यूआई रहा। टेरी ग्राम का एक्यूआई 288 दर्ज किया गया। इस तरह शहर के चार में से तीन स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि एक स्टेशन पर यह खराब श्रेणी में दर्ज की गई।विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने और प्रदूषक तत्वों के वातावरण में जमा होने से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। बढ़ते एक्यूआई के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम और हवा की गति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे।