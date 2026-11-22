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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। महिलाओं को शिक्षा से रोजगार तक जोड़ने और उनके कॅरिअर निर्माण में एक मजबूत पुल की भूमिका निभाने के लिए कनकधारा कम्यूनिटी ऑफ वूमन लीडर्स का कल्प फाउंडेशन एक विशेष पहल करने जा रहा है। फाउंडेशन की ओर से आगामी 28 नवंबर को गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर वूमन बियोंड रोल्स नामक कम्यूनिटी बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।इस आयोजन में कॉरपोरेट जगत की शीर्ष महिला प्रतिनिधियों, विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 100 महिला लीडर्स और स्कूल-कॉलेज की छात्राओं को एक मंच पर लाया जाएगा। कार्यक्रम की आयोजक पूजा मागू, भारती कलप्पा, लोकेश शर्मा और गर्विता संधू के नेतृत्व में होने वाले इस सत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार और नेतृत्व के साथ-साथ कॉलेज की छात्राओं को सीधे कंपनियों के एचआर और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।इस नए प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग कॉलेज की लड़कियों के लिए सुरक्षा, स्वास्श्य, महिला अधिकार और वित्तीय साक्षरता पर काम करने के साथ विभिन्न कंपनियों के एचआर और कॉलेज की छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे। -पूजा मागूपहले हम लोग निस्काम केंद्र में कॉरपोरेट जगत में महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता के लिए ट्रेनिंग और कार्यक्रम चला रहे थे। कनकधारा के माध्यम सें स्कूली छात्राओं, कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर सुरक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण पर काम करेंगे। - गर्विता संधू