Gurugram News: 231 एमएम बारिश के बाद भी सूखे खेत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:15 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:15 PM IST
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पटौदी। क्षेत्र में कुल 231 मिमी बारिश होने के बावजूद खेतों में फसलों की जरूरत के मुताबिक नमी नहीं बन पाई। इसका असर अब बाजरा, धान और कपास की फसलों पर दिखाई देने लगा है। सबसे अधिक असर बाजरे की फसल पर देखा गया है। किसानों के अनुसार बाजरे की बालियां तैयार होने के बाद काली पड़ने लगी हैं। वहीं, बारिश की कमी के कारण धान और कपास की फसल की बढ़वार भी प्रभावित हुई है। किसानों के लिए बारिश की कमी के साथ पर्याप्त बिजली नहीं मिलना भी परेशानी का कारण बना हुआ है। पटौदी क्षेत्र के किसान सत्यनारायण यादव, होशियार यादव, चौ. विजय पहलवान, हरिओम यादव और राजेश यादव का कहना है कि बारिश पर्याप्त नहीं होने से बाजरे की फसल को सबसे अधिक नुकसान दिखाई दे रहा है। बाजरे की बालियां तैयार होने के बाद काली पड़ने लगी हैं। इससे किसानों को फसल की पैदावार प्रभावित होने की चिंता सता रही है। संवाद
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