Gurugram News: मराठी समाज ने शुरू की गणेशोत्सव की तैयारी

14 से 20 सितंबर तक सेक्टर-14 के कम्युनिटी सेंटर में चलेगा गणेशोत्सवसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति की ओर से 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेक्टर-14 के सामुदायिक भवन में गणेशोत्सव मनाया जाएगा। मराठी समाज ने इस उत्सव को छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हुए स्वराज का विघ्नहर्ता शीर्षक दिया है। गणपति पंडाल को छत्रपति शिवाजी महाराज की थीम पर सजाया जाएगा। कीर्तन, राज दरबार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।संगठन के अध्यक्ष शांताराम उदागे ने बताया कि 14 सितंबर को मूर्ति स्थापना, महाआरती और अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ गणेशोत्सव शुरू होगा। पंडाल में रोजाना शाम 8 बजे से मराठी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर 15 सितंबर को महिलाओं के लिए खेल पैठणीचा शीर्षक कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित होगा। इसमें महिलाओं के लिए खेल और मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 16 सितंबर को हिंदी नाटक राजा शिव छत्रपति का मंचन होगा और 17 सितंबर को हिंदी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 18 सितंबर को मराठी नाटक ही दोस्ती तुटायची नाय का मंचन नामचीन थियेटर कलाकारों द्वारा किया जाएगा। 19 सितंबर को हिंदी ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति होगी। 20 सितंबर को गणपति विसर्जन का कार्यक्रम होगा।