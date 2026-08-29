Gurugram News: कट खोला, रास्ते बंद

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। अग्रसेन चौक पर न्यू रेलवे रोड की ओर जाने वाला कट खोले जाने से बाद लोगों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। सुबह व शाम के समय और दोपहर को स्कूलों की छुट्टी होने के बाद वाहनों की संख्या बढ़ने से चौक पर जाम लगने से वाहन चालक परेशान होते हैं। काफी संख्या में वाहन अग्रसेन चौक से होकर गुजरते हैं। इसी दौरान कट का इस्तेमाल करने वाले वाहन मुख्य मार्ग के यातायात के बीच आ जाते हैं, जिससे वाहनों की कतार लगने लगती है।यातायात पुलिस ने काफी समय पहले इस कट को बंद किया था और वाहन अग्रवाल धर्मशाला से यू-टर्न लेकर वापस अग्रसेन चौक व डाकखाना चौक की ओर जाते थे। उस समय चौक पर जाम से कुछ राहत मिल पाती थी। हालांकि, यातायात पुलिस ने कुछ समय पहले अग्रसेन चौक से न्यू रेलवे रोड वाला कट खोल दिया व चौक की दूसरी ओर बनाए गए कट को बंद कर दिया, लेकिन वाहन चालकों को अग्रसेन चौक पर लगने वाले जाम से मुक्ति नहीं मिल सकी। इसके अलावा, अग्रसेन चौक पर खड़े ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और सवारियों को उतारने व बैठाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।पीक आवर्स में यातायात जाम होता है तो कट को बंद करके वाहनों को अग्रवाल धर्मशाला से यू-टर्न कराकर चलाया जाता है। अग्रसेन चौक पर वाहनों की संख्या को लेकर निगरानी की जाएगी। निगरानी में जो स्थिति सामने आएगी, उसी आधार पर कट को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा।