Gurugram News: छात्राओं को स्वच्छता के प्रति किया जागरूकता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:32 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:32 PM IST
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गुरुग्राम। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुरुग्राम में शनिवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से महिलाओं का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. विशिका यादव जैन ने छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करने के बारे में जानकारी दी। संवाद
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