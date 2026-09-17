Gurugram News: किसानों को किया गया जागरूक

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सोहना। किसानों को खेती करने के लिए रसायनिक खादों से बचना चाहिए, जिनके उपयोग करने से बीमारियां पैदा होती हैं। यह बात सोहना भाजपा विधायक तेजपाल तंवर ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले में उपस्थित किसानों के समक्ष कही। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को कम पानी से उगने वाली फसलों की खेती करनी चाहिए ताकि पानी की कम खपत हो सके। कार्यक्रम में किसानों को जागरूक करने के लिए 20 स्टॉल भी लगाए गए। संवाद