Gurugram News: जलभराव और फसल मुआवजे की मांग, किसान 22 को करेंगे पंचायत

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पलवल। जिले के कई गांवों में जलभराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे और पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पलवल के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर से मुलाकात की। किसानों ने प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। किसान नेताओं ने मांगों का समाधान नहीं होने पर 22 सितंबर को पंचायत करने की घोषणा की है। किसान मोर्चा के अनुसार घुघेरा, अलिका, यादूपुर, महेशपुर, धतीर, ककराली, कारना, लालवा, किशोरपुर, बंचारी, फिरोजपुर राजपूत, गहलब, रीनडका, मठेपुर, सिंघावली, छायंसा, दुरेची, मीरपुर और पातली समेत कई गांवों में जलभराव से हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है। इस मौके पर मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, धर्मचंद घुघेरा, उदय सिंह सरपंच, रूपराम तेवतिया, दरयाब सिंह आदि मौजूद रहे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। संवाद