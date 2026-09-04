Gurugram News: अपनी मांगों को लेकर बारिश में भी डटे रहे किसान

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यमुना सिटी।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में धरना पर बैठे किसान शुक्रवार को बारिश में भी डटे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। धरने पर राकेश कुमार, वीरपाल, ओमवीर, पूरन सिंह, प्रेमपाल, रमेश चंद, लोकेेश और धर्मवीर सहित अन्य किसान मौजूद रहे। (ब्यूरो)





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