Gurugram News: अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा अनुदान

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गुरुग्राम। हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना शुरू की है। यह अनुदान 45 अश्वशक्ति या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर मिलेगा। किसान 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक महावीर मलिक ने बताया कि अधिक आवेदन पर ऑनलाइन लॉटरी से चयन होगा। लाभ के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र में कृषि भूमि अनिवार्य है। ब्यूरो