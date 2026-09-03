नेत्रदान : 70 लोगों ने भरे संकल्प पत्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:32 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:32 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। 41वें नेत्रदान पखवाड़े के तहत जिले में नेत्रदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अब तक 70 लोगों ने नेत्रदान के संकल्प पत्र भरे हैं। 25 अगस्त से शुरू हुआ नेत्रदान पखवाड़ा 8 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नेत्रदान के महत्व और इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शिलाेखेड़ा में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 50 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर बनाकर नेत्रदान का संदेश दिया। संवाद
विज्ञापन