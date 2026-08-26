Gurugram News: आईटीआई में 1 सितंबर को रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:35 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:35 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-14 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में 1 सितंबर को सुबह 10 बजे रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की ओर से आईटीआई पास युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में सुजुकी मोटरसाइकिल, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, मुंजाल शोवा लिमिटेड समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कंपनियां युवाओं की योग्यता और कौशल के अनुसार अवसर उपलब्ध कराएंगी। आईटीआई के प्रिंसिपल रविंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 में एनसीवीटी एवं एससीवीटी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेले में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड और बायोडाटा साथ लाने की सलाह दी गई है। उन्होंने युवाओं से निर्धारित समय पर पहुंचकर मेले का लाभ उठाने की अपील की। संवाद
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