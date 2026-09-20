Gurugram News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं पात्र

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गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 71,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। ब्यूरो