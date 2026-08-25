Gurugram News: सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत

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सोहना। कस्बे के पलवल मार्ग पर स्थित शनिदेव मंदिर के पास 24 अगस्त की सुबह अज्ञात वाहन ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। करीब 63 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान नहीं हो सकी है। सड़क किनारे नग्न अवस्था में पड़े लावारिश शव के बारे में सोहना सिटी थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर पता चला कि वह मंदबुद्धि था। जांच अधिकारी त्रिलोक चंद ने बताया कि मृत बुजुर्ग की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से जानकारी लेने पर पता चला है कि वह शनि मंदिर के आसपास घूमता रहता था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बुजुर्ग को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। ब्यूरो