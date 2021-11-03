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Gurugram News: दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को नमन कर दोहराया जनसेवा का संकल्प

Sat, 26 Sep 2026 12:46 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:46 AM IST
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Dushyant Chautala paid tribute to Tau Devi Lal and reiterated his pledge to serve the people.
113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि व जयंती समारोह आयोजित
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में श्रद्धांजलि व जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. केसी बांगर, पूर्व विधायक गंगाराम, कर्नल (रिटायर्ड) एसएस राठी, ऋषि राज राणा, दलबीर धनखड़, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकरान सहित अन्य कार्यकर्ता माैजूद रहे।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत कर ताऊ देवीलाल को श्रद्धापूर्वक नमन किया। दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल के पदचिह्नों पर चलते हुए जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने और समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल जयंती मनाने का अवसर नहीं, बल्कि ताऊ देवीलाल के संघर्ष, सिद्धांतों और जनसेवा के संकल्प को दोहराने का दिन है। उन्होंने जीवनभर किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा समाज के हर वर्ग के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने 10वें हरियाणा स्टेट गेम्स ऑफ द डेफ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया।
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