सांस्कृतिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम है दुर्गा पूजा : राज्यपाल

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गुरुग्राम। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष शनिवार को दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुए। यह समारोह कान्हा फार्म में सार्वजनिक मिलन उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत की सभ्यता का आधार आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। दुर्गा पूजा जैसे आयोजन सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। उन्होंने भजन और धार्मिक परंपराओं को पीढ़ियों को जोड़ने वाला बताया। राज्यपाल ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के विकास के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने नागरिकों से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता और देश की सुरक्षा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। अतनु भट्टाचार्य सहित आयोजन समिति के सदस्य व श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद