Gurugram News: डीटीसी की हड़ताल से गुरुग्राम में 24 बसों का संचालन ठप, 5 रूट प्रभावित

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। दिल्ली में डीटीसी बसों की हड़ताल का असर अब जिले तक पहुंच गया है। हड़ताल के कारण गुरुग्राम बस डिपो पर आने वाली डीटीसी की बसें नहीं पहुंच रही हैं। जिले में डीटीसी की करीब 24 बसों का संचालन होता है, जो दिल्ली के पांच अलग-अलग रूटों पर यात्रियों को सेवा देती हैं। बसों के नहीं आने से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिले से बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए दिल्ली की ओर जाते हैं। डीटीसी बसें इन यात्रियों के लिए नियमित सार्वजनिक परिवहन का एक विकल्प है। हड़ताल के कारण बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे मेट्रो, हरियाणा रोडवेज और निजी वाहनों पर भी दबाव बढ़ने की स्थिति बन गई।गुरुग्राम बस डिपो के एटीआई मुकेश कुमार का कहना है कि दिल्ली में डीटीसी बसों की हड़ताल के कारण गुरुग्राम डिपो पर आने वाली डीटीसी बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में डीटीसी की 24 बसें पांच रूटों पर चलती हैं। दिल्ली में स्थिति सामान्य होने के बाद बसों का संचालन भी नियमित हो जाएगा।रोजाना काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। डीटीसी बस नहीं मिलने से दूसरे साधन तलाशने पड़े।- रवि कुमार, दैनिक यात्रीदिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बस सेवा काफी उपयोगी है। हड़ताल से बस नहीं मिली तो परेशानी हुई।- सुमित शर्मा, यात्रीसुबह दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। बसें नहीं चलने से वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ा।- ओम, छात्रनियमित बस सेवा बाधित होने से रोजाना सफर करने वालों की परेशानी बढ़ जाती है। हड़ताल जल्द खत्म होनी चाहिए।- हरीश यादव, यात्री