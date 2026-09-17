आंख में एक साल से घुसा था एक सेमी का टुकड़ा: गुरुग्राम में इराक के युवक की हुई सर्जरी, विस्फोट में लगी थी चोट

सालभर पहले एक विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए इराक के 18 वर्षीय युवक की दाहिनी आंख में करीब एक सेंटीमीटर लंबा धातु का टुकड़ा फंस गया था। चोट के कारण उसकी आंख की करीब 70 प्रतिशत रोशनी प्रभावित हो गई थी। धातु का टुकड़ा ऑप्टिक नर्व के पास फंसा होने के कारण आंख हिलाने पर लगातार दर्द रहता था। जटिलता को देखते हुए कई अस्पतालों ने सर्जरी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवक शैल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने करीब पांच घंटे की सर्जरी कर धातु के टुकड़े को बाहर निकाला और आंख की बची हुई रोशनी को सुरक्षित रखने में सफलता पाई।

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