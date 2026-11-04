Gurugram News: बाजारों में दिवाली की रौनक, बढ़ी वाहन-लाइटिंग

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संवाद न्यूज एजेंसी







गुरुग्राम। दिवाली त्योहार नजदीक आने के साथ गुरुग्राम के बाजारों में रौनक बढ़ गई है, जिससे खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही तेज हुई है। शाम के समय सदर बाजार, सेक्टर-14, 23 और 56 सहित प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। सेक्टर-14 की लाइटिंग मार्केट, सदर बाजार और सेक्टर-23 में जूतों, सजावटी लाइटों और घरेलू सामान की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। सेक्टर-18 और 14 के व्यावसायिक क्षेत्रों में गाड़ियों के शोरूम पर भारी भीड़ है। व्यापारियों को धनतेरस और दिवाली के दौरान बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। दो पहिया शोरूम के प्रबंधक रमेश यादव ने बुकिंग में वृद्धि बताई। चार पहिया शोरूम के प्रबंधक विनीत कौशिक ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों की ज्यादा बुकिंग होने की जानकारी दी। व्यावसायिक वाहन शोरूम के महाप्रबंधक अनूप अग्रवाल और लाइटिंग शोरूम के महाप्रबंधक गोपाल वर्मा ने भी मांग में इजाफा बताया। संवाद

- सेक्टर-14, सेक्टर-18 से लेकर सेक्टर-56 तक दुकानों पर बढ़ी चहल-पहल, कारोबारियों को त्योहार पर अच्छी बिक्री की उम्मीद