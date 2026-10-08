Gurugram News: 20 साल पुराने कृषि जोन नियमों की समीक्षा की मांग

विज्ञापन

मानेसर। गुरुग्राम और मानेसर में तेजी से विकास हो रहा है। इसके बावजूद, पचगांव चौक से जमालपुर के बीच चार गांवों के किसान परेशान हैं। वे दो दशक पुरानी कृषि जोन पाबंदियों से जूझ रहे हैं। वे अपनी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आईएमटी मानेसर, केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे रोजगार व आय के नए साधन पैदा हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि जोन में होने से उन्हें विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से 20 साल पुराने कृषि जोन नियमों की समीक्षा की मांग की है। इन गांवों को पाबंदी से बाहर करने की अपील की है। किसानों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी विधायक बिमला चौधरी को पत्र भेजकर यह मांग दोबारा उठाई है। संवाद