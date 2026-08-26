फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Corporation cannot disconnect power supply; relief for 800 families.

Gurugram News: बिजली कनेक्शन नहीं काट सकेगा निगम, 800 परिवारों को राहत

Wed, 26 Aug 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
Corporation cannot disconnect power supply; relief for 800 families.
अदालत से
विज्ञापन

-------
- बिल्डर और निगम के बीच बकाया बिल को लेकर चल रहा विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिल्डर और बिजली निगम के बीच चल रहे बकाया बिल के विवाद में सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के करीब 800 परिवारों को राहत मिली है। सिविल जज (जूनियर डिविजन) जसमीत सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई तक बिजली निगम को सोसाइटी की आवासीय इकाइयों के कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी।
सनसिटी एवेन्यू आरडब्ल्यूए ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि बिजली बिल का विवाद मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और बिल्डर के बीच है। सोसाइटी के निवासी बकाया बिल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बिजली आपूर्ति बंद होने से करीब 800 परिवार प्रभावित होंगे। वहीं, बिजली निगम ने दलील दी कि आरडब्ल्यूए उसका उपभोक्ता नहीं है और बकाया राशि का विवाद बिल्डर से संबंधित है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आवासीय इकाइयों की बिजली आपूर्ति न काटने का अंतरिम आदेश दिया।
विज्ञापन

अदालत ने कहा कि बिजली आवश्यक सेवा है और बिजली तक पहुंच जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश से बकाया राशि की जिम्मेदारी तय नहीं होती। बिल्डर और निगम के बीच बकाया विवाद का निपटारा कानून के अनुसार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed