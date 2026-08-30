Gurugram News: कर्नल अनिल नंदा बने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष

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गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-2 में रविवार को हुए आरडब्ल्यूए चुनाव में कर्नल अनिल नंदा आरडब्ल्यूए अध्यक्ष चुने गए। मनीष धवन महासचिव निर्वाचित हुए। निधि तनेजा संयुक्त सचिव और रमन कुमार अरोड़ा कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। डीएलएफ फेज- के के ब्लॉक के सामुदायिक भवन में आयोजित इस चुनाव को लेकर लोगों को खासा उत्साह रहा। यहां दो साल से कोई आरडब्ल्यूए नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटर सह चुनाव अधिकारी एसके मलिक की देखरेख में यह चुनाव संपन्न कराया। नई आरडब्ल्यूए टीम ने लोगाें को इलाके की समस्याओं पर काम करने का भरोसा दिलाया है। संवाद