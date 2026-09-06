Gurugram News: शिविर में 45 लोगों ने कराई आंखों की जांच

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सोहना। कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में रविवार को एक दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। श्री सनातन धर्म सभा और निरामया चेरिटेबल ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। शिविर में कुल 45 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। इस दौरान 15 मरीजों की आंखें कमजोर पाई गईं। चार मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित मिले। सभा द्वारा इन चारों मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। संवाद