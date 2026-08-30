Gurugram News: नागरिक अस्पताल में सफाई होगी बेहतर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:16 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:16 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में साफ-सफाई को बेहतर करने के लिए अस्पताल में तकनीकी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अब अस्पताल परिसर में पहले के मुकाबले साफ-सफाई बेहतर होने की उम्मीद है। अस्पताल में रोजाना दो हजार में अधिक मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं। ओपीडी से लेकर वार्ड और गलियारों तक लगातार आवाजाही रहती है। जिला नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. नीना गठवाल ने बताया कि अस्पताल में पहले से बेहतर साफ-सफाई के लिए मुख्यालय से चार आधुनिक सफाई मशीनें अस्पताल पहुंच चुकी हैं और इनके उपयोग भी किया जा रहा है। साथ ही निजी एजेंसी की तरफ से 30 सफाई कर्मचारियों को भी अस्पताल में तैनात किया गया है। इन मशीनों के उपयोग से अस्पताल परिसर का वातावरण स्वच्छ और बेहतर हो पाएगा। संवाद
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