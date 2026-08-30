Gurugram News: विधायक ने सुनीं लोगों की समस्याएं

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गुरुग्राम। विधायक मुकेश शर्मा ने रविवार को विधायक आवास एवं कार्यालय पर जनसुनवाई की। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, सीवर, जल निकासी, पेयजल, बिजली और स्वच्छता सहित स्थानीय समस्याएं रखीं। विधायक ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ मामलों में उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बात कर समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। वहीं, अन्य शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। ब्यूरो