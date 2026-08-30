Gurugram News: जिलाध्यक्ष ने सरकार और निगम पर साधा निशाना

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गुरुग्राम। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के एक पार्षद की ओर से अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर मेयर को भेजा गया ऑडियो सामने आया है। इसमें पार्षद ने अपने वार्ड में सीवर और जलभराव की गंभीर स्थिति का जिक्र किया है। डावर ने कहा कि इस ऑडियो से भाजपा के विकास के दावों की हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अब क्या सरकार अपने पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी या शहर की समस्याओं का समाधान कराएगी। डावर के अनुसार, वार्ड नंबर-7 के देवीलाल नगर की स्थिति को लेकर भाजपा पार्षद ने मेयर को भेजे ऑडियो संदेश में समस्या रखी है। इसमें पार्षद ने बताया कि गली में पानी भरा होने के कारण एक व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम यात्रा के लिए भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। परिवार के लोगों ने जब पार्षद से सवाल किए तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान अधिकारियों के मौके पर पहुंचने की तस्वीरें और बयान सुर्खियां तो बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। शहर में कूड़ा, जलभराव और खराब सड़कों की समस्या बनी हुई है।