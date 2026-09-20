फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   City bus operations started on Route 136.

Gurugram News: रूट-136 पर सिटी बसों का संचालन शुरू

Sun, 20 Sep 2026 05:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:03 PM IST
विज्ञापन
City bus operations started on Route 136.
बजघेड़ा से आईएमटी मानेसर तक जाने वाले यात्रियों को मिली सार्वजनिक परिवहन की सुविधा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जीएमसीबीएल प्रबंधन ने बजघेड़ा से आईएमटी मानेसर चौक तक रूट नंबर-136 पर 19 सितंबर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया है। इस रूट पर दो सिटी बसें चलाई गई हैं, जोकि चार-चार चक्कर लगाएंगी। नए रूट पर सिटी बसें चलने से यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिली है। 25 ई-बसें आने के बाद जीएमसीबीएल प्रबंधन द्वारा अन्य कई रूटों पर सिटी बसें चलाई जाएंगी।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) प्रबंधन ने इन दोनों बसों का टाइम टेबल भी जारी किया है। टाइम टेबल के अनुसार रोजाना आईएमटी मानेसर चौक से बजघेड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे तक सिटी बस के रवाना होने का समय सुबह 9 बजे, सुबह 9.20 बजे, सुबह 11.45 बजे, दोपहर 12.05 बजे, दोपहर 2.40 बजे, दोपहर बाद 3 बजे, शाम 5.35 बजे और शाम 5.45 बजे तय किया गया है।
विज्ञापन

वहीं, बजघेड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे से आईएमटी मानेसर चौक तक सिटी बस के रवाना होने का समय 10.15 बजे, सुबह 10.35 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 1.20 बजे, दोपहर बाद 3.55 बजे, शाम 4.15 बजे, शाम 6.55 बजे व शाम 7.15 बजे तय किया गया है। इस रूट पर गुरुगमन सिटी बसों का संचालन शुरू होने से बजघेड़ा क्षेत्र से आईएमटी मानेसर जाने वाले यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
आईएमटी मानेसर क्षेत्र से गुरुग्राम शहर में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बसों का संचालन शुरू किया। यात्रियों द्वारा इस रूट पर सिटी बस चलाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। - नरेश शर्मा, मैनेजर डिपो सेक्टर-10, जीएमसीबीएल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें