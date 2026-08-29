पिच रोलर से कुचलने से मौत: क्रिकेट अकादमी में हादसा, रोलर पीछे करते समय मासूम दबा, बच्चों ने किया था स्टार्ट

आकाश कुमार के रोलर नीचे दबने के बाद उसके बड़े भाई नील व अन्य बच्चों ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग क्रिकेट अकादमी के मैदान में पहुंचे। उन्होंने घायल बच्चों को रोलर के नीचे से निकालकर पास निजी अस्पताल में पहुंचाया। वहीं, परिवार वालों को भी घटना के बारे में जानकारी दी। बच्चे की शाम करीब पौने चार बजे निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर खेड़कीदौला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं, पुलिस ने घटना के बारे में मृत बच्चे के बड़े भाई नील व अन्य बच्चों के बयान दर्ज किए।