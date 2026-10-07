Gurugram News: गलत पार्किंग पर 9173 वाहनों के काटे चालान

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-सितंबर में 45.86 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को दी चेतावनी

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सितंबर में गलत पार्किंग करने पर 9,173 वाहनों के चालान काटे। इन वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 45,86,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस के अनुसार, गलत जगह वाहन खड़े करने से यातायात प्रभावित होने के साथ राहगीरों को भी परेशानी होती है। यातायात पुलिस लगातार ऐसे स्थानों की निगरानी कर रही है। प्रवक्ता विकास वर्मा ने वाहन चालकों से सड़क किनारे, मुख्य मार्ग, चौराहों और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।