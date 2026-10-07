फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Challans issued to 9,173 vehicles for improper parking.

Gurugram News: गलत पार्किंग पर 9173 वाहनों के काटे चालान

Wed, 07 Oct 2026 08:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:08 PM IST
विज्ञापन
Challans issued to 9,173 vehicles for improper parking.
रॉन्ग पार्किंग करने पर चलान काटते हुए गुरुग्राम यातायात पुलिस। पुलिस पीआरओ
फोटो-
विज्ञापन

-सितंबर में 45.86 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को दी चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सितंबर में गलत पार्किंग करने पर 9,173 वाहनों के चालान काटे। इन वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 45,86,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस के अनुसार, गलत जगह वाहन खड़े करने से यातायात प्रभावित होने के साथ राहगीरों को भी परेशानी होती है। यातायात पुलिस लगातार ऐसे स्थानों की निगरानी कर रही है। प्रवक्ता विकास वर्मा ने वाहन चालकों से सड़क किनारे, मुख्य मार्ग, चौराहों और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें