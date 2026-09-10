Gurugram News: बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 85,445 के काटे चालान

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गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने अगस्त में बिना हेलमेट वाहन चालने वाले 85,445 वाहनों के चालान काटे हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत ने बताया कि उक्त वाहन चालकों पर 8,54,45,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे) सत्यपाल यादव ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो