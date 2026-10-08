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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Challans issued to 82,396 two-wheeler riders for not wearing helmets.

Gurugram News: बिना हेलमेट के दोपहिया सवार 82,396 चालकों के काटे चालान

Thu, 08 Oct 2026 07:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:09 PM IST
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Challans issued to 82,396 two-wheeler riders for not wearing helmets.
बिना हेल्ममंट पहने चालक का चलान काटते यातायात पुलिस गुरुग्राम। पुलिस पीआरओ
फोटो-
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-पुलिस ने चालकों पर लगाया 8.23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सितंबर में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 82,396 चालकों के चालान काटकर 8,23,96,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस ने एक से 30 सितंबर तक बिना हेलमेट के कुल 82,396 चालान किए। इनमें चालक के बिना हेलमेट वाहन चलाने के 42,066 चालान काटे गए और 4,20,66,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के बिना हेलमेट होने पर 40,330 चालान काटे गए और 4,03,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की।
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