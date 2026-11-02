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Gurugram News: सेंचुरी ड्रीमर एमसीए अंडर-12 कप के फाइनल में

Mon, 02 Nov 2026 07:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:32 PM IST
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Century Dreamer in the final of the MCA Under-12 Cup
गुरुग्राम। कुशांक के शतक और सात्विक की शानदार गेंदबाजी से सेंचुरी ड्रीमर क्रिकेट अकादमी ने एमसीए अंडर-12 क्रिकेट कप के फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में टीम ने डीएम प्रोडक्शन को 92 रन से हराया। कुशांक ने 110 रन की पारी खेली। सात्विक ने 4 विकेट झटके। सेंचुरी ड्रीमर ने 168 रन बनाए, जिसके जवाब में डीएम प्रोडक्शन 75 रन पर ऑलआउट हो गई। संवाद
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