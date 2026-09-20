Gurugram News: आरओएफ आनंदा में फ्लैट की छत का प्लास्टर गिरा

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गुरुग्राम। सेक्टर-95 स्थित आरओएफ आनंदा सोसाइटी के डी टावर स्थित फ्लैट नंबर 202 की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिर गया। घटना के समय कमरे में कोई नहीं था, जिससे हादसा टल गया। प्लास्टर गिरने की आवाज सुनकर किराएदार कमरे में पहुंचे तो मलबा पड़ा मिला। उन्होंने इसकी सूचना मकान मालिक और मेंटेनेंस एजेंसी को दी। बताया गया कि छत में सीलन के कारण प्लास्टर गिरा। घटना के बाद सोसाइटीवासियों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संरचनात्मक जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी में पहले भी प्लास्टर झड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। संवाद