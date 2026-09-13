Gurugram News: डायलिसिस की निशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे कार्डधारक

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गुरुग्राम। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित डायलिसिस सेंटर से गरीब और मध्यवर्गीय मरीजों को राहत मिल रही है। निजी अस्पतालों में जहां डायलिसिस के लिए मरीजों को 2500 रुपये से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, नागरिक अस्पताल में अलग-अलग श्रेणी के करीब 900 से 1250 रुपये तक शुल्क निर्धारित है। आयुष्मान कार्डधारकों को डायलिसिस की सुविधा निशुल्क दी जा रही है। इस सेंटर में रोजाना 25 से अधिक मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। इसके लिए सेंटर में 10 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। नियमित डायलिसिस की जरूरत वाले मरीजों के लिए कम शुल्क में यह सुविधा आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित हो रही है। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉ. नीना ने बताया कि अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस और हृदय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। डायलिसिस की सुविधा से गरीब परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिल रही है। संवाद